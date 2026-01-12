Accrual, attiva l’assistenza del Mef per la fase pilota 2025: supporto tecnico e prime indicazioni di metodo
La fase pilota non si configura come un semplice test tecnico ma come un passaggio culturale rilevante
Con il rendiconto 2025 prende avvio della fase pilota della riforma Accrual, il Mef ha attivato un sistema strutturato di assistenza alle amministrazioni pubbliche coinvolte, affiancato da una prima sezione di FAQ che fornisce indicazioni utili non solo sul piano operativo, ma anche sul metodo e sulle finalità della nuova rendicontazione economico-patrimoniale.
L’assistenza è articolata su due canali distinti: uno dedicato ai profili più strettamente tecnici del piano dei conti multidimensionale e...
Tariffe Tari entro il 31 luglio
di Raffaele Grillo (*) - Rubrica a cura di Anutel