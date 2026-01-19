Accrual al debutto in 3.087 amministrazioni
Entro il 30 giugno si giocano tutte le partite che contano: dall’obbligo normativo ai test sul campo
Il conto alla rovescia è partito. La riforma Accrual entra nei sei mesi decisivi. Entro il 30 giugno si giocano tutte le partite che contano: dall’obbligo normativo ai test sul campo, con il rendiconto 2025 destinato a fungere da prova generale. Il perimetro degli enti coinvolti è definito dalla determina 259/2024 del Ragioniere generale.
La platea comprende: 5 Pa centrali; 28 enti e istituzioni di ricerca; 22 tra Regioni e Province autonome; 100 Province e Città metropolitane; 2.374 Comuni con più...
Correlati
Altri provvedimenti
Nuovo metodo accelerato di calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità introdotto dalla legge di bilancio 2026
di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel