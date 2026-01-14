Accrual, per i comodati d’uso attenzione al criterio del controllo - Primi nodi della fase pilota

Con il bilancio dell’esercizio 2025 si apre la fase pilota dell’adozione del sistema contabile Accrual, introdotta dall’articolo 10 del Dl 113/2024. La norma prevede l’elaborazione degli schemi di conto economico e stato patrimoniale, relativi all’esercizio 2025, mediante riclassificazione, rettifica e integrazioni dello stato patrimoniale e del conto economico redatti secondo il Dlgs 118/2011 al fine di allinearli con l’applicazione dei criteri di valorizzazione e di rilevazione contabile stabiliti...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi