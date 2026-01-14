Fisco e contabilità

Accrual, per i comodati d’uso attenzione al criterio del controllo - Primi nodi della fase pilota

Il principio non introduce una presunzione di controllo, ma richiede una valutazione sostanziale, da effettuare caso per caso, alla luce delle clausole contrattuali e delle modalità concrete di utilizzo del bene

di Corrado Mancini

Con il bilancio dell’esercizio 2025 si apre la fase pilota dell’adozione del sistema contabile Accrual, introdotta dall’articolo 10 del Dl 113/2024. La norma prevede l’elaborazione degli schemi di conto economico e stato patrimoniale, relativi all’esercizio 2025, mediante riclassificazione, rettifica e integrazioni dello stato patrimoniale e del conto economico redatti secondo il Dlgs 118/2011 al fine di allinearli con l’applicazione dei criteri di valorizzazione e di rilevazione contabile stabiliti...

