Accrual, con Itas 9 sparisce la quota annua di contributo agli investimenti
Cambia la modalità di contabilizzazione di questi proventi e diventa necessario verificare l’eventuale esistenza di passività nell’ambito degli accordi vincolanti che dispongono il trasferimento delle risorse
Con i nuovi principi contabili Accrual scompare la quota annua di contributo agli investimenti. Secondo l’Allegato 4/3 al Dgs 118/2011 questa quota rileva il ricavo di competenza dei contributi agli investimenti accertati dall’ente, destinati alla realizzazione di nuovi interventi, interamente sospesi nell’esercizio in cui il credito è stato accertato. La quota di competenza dell’esercizio è definita in conformità con il piano di ammortamento del cespite cui il contributo si riferisce e rettifica...