Accrual, l’assenza di un Itas «prima adozione» come scelta strategica
I principi restano stabili, mentre la loro applicazione è affidata a un sistema coordinato di fonti flessibili
La riforma della contabilità economico-patrimoniale del settore pubblico italiano, avviata con il Progetto Accrual coordinato dalla Ragioneria generale dello Stato, ha raggiunto nel 2024 un traguardo decisivo con la pubblicazione del set completo degli Itas – Italian Public Sector Accounting Standard. Il nuovo impianto, composto dal Quadro concettuale e da 18 standard, disciplina in modo organico la rappresentazione economico-patrimoniale delle operazioni delle amministrazioni pubbliche, in coerenza...