Accrual, per la Corte conti patrimonio e residui diventano il test di affidabilità degli enti

L’Accrual non è un adempimento contabile. È un cambio di paradigma che ridisegna i rendiconti degli enti territoriali e sposta in avanti il perimetro dei controlli. La Corte dei conti lo mette nero su bianco nel programma annuale dei controlli 2026 delle Sezioni Riunite in sede di controllo (Delibera n. 26/SSRRCO/INPR/2025) anticipando l’impostazione con cui seguirà l’attuazione della riforma.

Per i magistrati contabili, l’avvio della contabilità economico-patrimoniale nelle amministrazioni territoriali...