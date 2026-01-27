Fisco e contabilità

Accrual, per la Corte conti patrimonio e residui diventano il test di affidabilità degli enti

Un cambio di paradigma che ridisegna i rendiconti degli enti territoriali e sposta in avanti il perimetro dei controlli

di Andrea Biekar e Patrizia Ruffini

L’Accrual non è un adempimento contabile. È un cambio di paradigma che ridisegna i rendiconti degli enti territoriali e sposta in avanti il perimetro dei controlli. La Corte dei conti lo mette nero su bianco nel programma annuale dei controlli 2026 delle Sezioni Riunite in sede di controllo (Delibera n. 26/SSRRCO/INPR/2025) anticipando l’impostazione con cui seguirà l’attuazione della riforma.

Per i magistrati contabili, l’avvio della contabilità economico-patrimoniale nelle amministrazioni territoriali...

Correlati

Delibera
SpecialiSpeciale Accrual in pratica: 90 approfondimenti per orientarsi tra le nuove regole

Gli ultimi contenuti di Fisco e contabilità