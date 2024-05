Accrual, poker di Itas in consultazione

È stata avviata la fase di consultazione pubblica sulle proposte di Itas 9 – Ricavi e proventi, Itas 12 – Bilancio consolidato, Itas 14 – Partecipazioni in organismi controllati o collegati e accordi a controllo congiunto e Itas 18 – Costi e oneri, che avrà termine il 15 giugno 2024.

Relativamente all’Itas 14, viene chiarito il perimetro degli organismi per i quali dovrà essere adottato il nuovo standard contabile. In particolare sarà adottato l’Itas 14 per le partecipazioni in organismi controllati...