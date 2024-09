Accrual, rischio spese nascoste nell’implementazione della riforma

Il Dl Omnibus, all’articolo 10, comma 12, afferma che l’attuazione delle disposizioni previste non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tuttavia, un’analisi più approfondita rivela che la riforma Accrual, volta a migliorare la trasparenza e l’efficienza della Pubblica amministrazione, non è bene assistita da previsioni legislative occorrenti. Al riguardo, è testualmente previsto che il nuovo sistema, pieno zeppo di importanti e ineludibili adempimenti, non debba generare maggiori...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi