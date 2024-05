Accrual, al via la consultazione pubblica degli Itas 8 - Riduzione del valore delle attività e Itas 11 - Strumenti Finanziari

È avviata la consultazione pubblica degli Itas 8 – Riduzione del valore delle attività e Itas 11 Strumenti Finanziari nel periodo 14 maggio–13 giugno. Lo standard numero 8 disciplina le procedure che un’amministrazione pubblica deve applicare per stabilire se un’attività ha subito una riduzione del valore e per rilevare tale riduzione. L’Itas è particolarmente utile per la corretta valutazione. Non si applica per la valutazione di partecipazioni, rimanenze, lavori in corso, investimenti immobiliari...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi