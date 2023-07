Acea, conti in crescita Palermo rinnova il team: Sabato guiderà le opere di Ce.Do.

Utile netto ed ebitda in rialzo nel semestre Investimenti a 503 milioni









Se è vero, come spiega agli analisti nella conference call seguita ieri alla diffusione ieri dei risultati semestrali, archiviati con un utile netto rettificato in rialzo del 6%, a 144 milioni, e un ebitda in crescita del 3%, a 670 milioni «che la sfida di Acea per i prossimi anni» riguarda, per cominciare, «i grandi progetti come il termovalorizzatore a Roma e a San Vittore», ben si comprende perché, nel ridisegnare la prima linea del gruppo, l’ad Fabrizio Palermo abbia riposto particolare attenzione...