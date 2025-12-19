Acea firma accordo con Algebris per rilevare il 100% di Aquanexa
Deal vale 205 milioni di euro - Palermo: «Consolidiamo la leadership nel settore»
Acea mette a segno un altro importante colpo nel settore idrico, consolidando ulteriormente la propria leadership. E lo fa sottoscrivendo un accordo con Algebris Investments, la società di gestione del risparmio globale indipendente fondata da Davide Serra, a valle del quale il gruppo guidato da Fabrizio Palermo – che ha presentato un’offerta vincolante, accettata dalla controparte, per il tramite della controllata a.Quantum – rileverà il 100% del capitale di Aquanexa e delle partecipazioni detenute...