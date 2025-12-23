Acea: per le reti idriche 30 miliardi in dieci anni
Libro Bianco del Wef in collaborazione con il gruppo e l’Università di Cambridge
Servono 1.700 miliardi di euro all’Europa da qui al 2040 per colmare il gap infrastrutturale che contraddistingue il settore idrico dove risulta non più differibile la modernizzazione di sistemi troppo obsoleti per migliorare l’efficienza e garantire la resilienza di lungo periodo, insieme a un forte impegno nell’aggiornamento degli impianti di trattamento delle acque reflue e nella gestione di contaminanti emergenti, come i Pfas (le sostanze per- e polifluoroalchiliche) nelle acque potabili, sulle...