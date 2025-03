Acer Bologna lancia Ppp «istituzionalizzato» da 250 milioni per la manutenzione delle case Erp

Acer Bologna, l’azienda che gestisce le case popolari nel capoluogo emiliano, ha pubblicato un bando di PppI, cioè di un cosiddetto «Partenariato pubblico privato istituzionalizzato» (come definito dal libro verde della Commissione Ue) per selezionare il socio privato della controllata Acer Promos, affidataria della manutenzione edilizio-impiantistica degli alloggi in capo all’Acer. La gara intende selezionare un nuovo operatore in luogo dell’operatore uscente che si era aggiudicato l’appalto nel...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi