Acquedotto Peschiera, per il maxi-appalto Acea offerte entro il 20 ottobre

Pubblicato il 18 luglio l’avviso di Acea Ato2 per la realizzazione del nuovo tronco superiore dell’acquedotto del Peschiera, dalle sorgenti alla centrale di Salisano. Il progetto è stato validato dalla stazione appaltante il 15 luglio scorso. L’appalto integrato - in lotto unico con procedura aperta - indica un importo di 1.379.412.000 euro al lordo di tutte le opzioni. Il disciplinare specifica che l’importo a base di gara è di 1.149.510.000 euro, inclusi 74.850.000 euro di oneri per la sicurezza...

