Acquedotto Pugliese, da inizio anno bandite gare per 1,64 miliardi di M.Fr.

Di cui 1,1 miliardi per investimenti sulla rete. Finora aggiudicati appalti per 1,4 miliardi

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Dal gennaio di quest’anno Acquedotto Pugliese ha avviato gare d’appalto per 1,64 miliardi di cui 1,1 dedicati agli investimenti. Lo ha comunicato la società nel corso della fiera Ecomondo, in svolgimento a Rimini. «Il dato - sottolinea Aqp - è in netta crescita rispetto a 1 miliardo di appalti del 2022 e ai 679 milioni del 2021». Inoltre, Aqp, fino a tutto il mese di ottobre, ha aggiudicato appalti per 1,4 miliardi, di cui 690 milioni relativi a gare bandite prima del 2023. «Circa un terzo dell’importo...