Acquisti Pa, Consip punta a coinvolgere 60mila imprese in più
Nel Piano industriale della società del Mef l’obiettivo 2026/29 di gestire spesa per 165 miliardi con 350mila aziende
Il 2025 di Consip si è chiuso con un raddoppio abbondante nel valore delle gare pubblicate, arrivato sopra ai 37 miliardi grazie a un aumento del 126% sull’anno prima, accompagnato a un ritmo sostanzialmente analogo dal numero di offerte da parte delle imprese (+121%) e da una crescita netta anche nei lotti (+50%).
Ma nei programmi della società del Tesoro dedicata agli acquisti delle pubbliche amministrazioni e guidata da Marco Reggiani queste cifre misurano solo una tappa del cammino su un sentiero...