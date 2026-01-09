Adeguamento del limite del salario accessorio: difficile equilibrio tra Mef e Corte conti
Il ministero tende a operare medie distinte per ciascuna tipologia di persona mentre la Corte continua a muoversi su un piano diverso, affermando la natura unitaria del limite e del parametro di riferimento
Con la deliberazione n. 128/2025, la Sezione regionale di controllo per il Piemonte, pronunciandosi in merito alle dinamiche del trattamento accessorio del personale in caso di istituzione per la prima volta di posizioni dirigenziali, torna ad affrontare il tema relativo al meccanismo di adeguamento del limite del salario accessorio introdotto dall’articolo 33, comma 2, del Dl 34/2019, mettendo in evidenza il contrasto fra la prassi amministrativa, sostenuta dalle indicazioni del ministero dell’Economia...