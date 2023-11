Adrano, bando da 14,4 milioni per l’impianto di stoccaggio e distribuzione di idrogeno di Alessandro Lerbini

Servirà per rifornire il trasporto su ferro e gomma della Ferrovia Circumetnea. Scadenza: 24 novembre

La mobilità a idrogeno si fa largo in Sicilia. Al via la gara del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - direzione generale per il trasporto pubblico locale, Gestione governativa Ferrovia Circumetnea - che assegna con il dialogo competitivo la progettazione esecutiva, direzione dei lavori ed esecuzione delle opere di realizzazione di un impianto di stoccaggio e distribuzione idrogeno verde per il trasporto su ferro e gomma da realizzare presso l’impianto della stazione di Adrano Nord (Catania) sulla linea ferroviaria della Circumetnea Catania Borgo – Riposto.

Il bando, finanziato con il Pnrr, ha un valore di 14.401.284 euro. Le offerte dovranno pervenire entro il 24 novembre (il cantiere avrà una durata di 455 giorni).

Non si è ancora conclusa, invece, la gara della Ferrovia Circumetnea indetta lo scorso gennaio per la fornitura di 15 locomotive a idrogeno, del valore complessivo di oltre 260 milioni di euro.