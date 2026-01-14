Aeroporto Trapani-Birgi, investimento da 13,8 milioni sullo scalo siciliano
Pronti i bandi per gli otto interventi: i primi lavori partiranno a giugno
Un investimento da 13,8 milioni per la riqualificazione e l’ammodernamento dell’Aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi. Il piano di interventi, finanziato attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, è stato presentato a Palermo, a Palazzo d’Orléans, dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e dal presidente della società di gestione Airgest, Salvatore Ombra. Gli interventi programmati da Airgest, che è completamente controllata dalla Regione, puntano a una trasformazione...