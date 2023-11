Affidamenti diretti eterni, anche i servizi non a rete nel mirino dell’Antitrust di Stefano Pozzoli

L’Autorità contro Milano per i 24 impianti gestiti da Milanosport dal 1964









L’Antitrust con l’AS1924 interviene forse per la prima volta su un servizio non a rete. Oggetto della sua attenzione è l’affidamento del servizio di gestione degli impianti sportivi alla società in house Milanosport, che gestisce in house 24 impianti del Comune di Milano, di cui ha tratto notizia monitorando le pubblicazioni nel portale Trasparenza Spl di Anac, che si sta dunque rilevando uno strumento assai meno innocuo di quanto si pensasse.

L’autorità osserva che «la gestione degli impianti sportivi...