Affidamento diretto al consorzio solo se più conveniente economicamente e di migliore qualità di Ulderico Izzo

Link utili Consiglio di Stato, Sezione VII, sentenza del 9 novembre 2023, n. 9452 Consiglio di Stato

La valutazione della congruità deve essere effettuata attraverso un raffronto completo e attualizzato non solo dei servizi offerti ma anche dei prezzi

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Il Consiglio di Stato, con la decisione n. 9452/2023, nel decidere una controversia relativa a un affidamento diretto da parte di un ateneo al consorzio Cineca, ha stabilito il principio di diritto secondo il quale la valutazione della congruità economica deve essere effettuata attraverso un raffronto completo e attualizzato non solo dei servizi offerti da consorzio e di quelli offerti dal competitor, ma anche dei relativi prezzi, in modo da spiegare in modo esauriente se nel rapporto qualità/prezzo...