Affidamento diretto dopo la consultazione preliminare: il Tar Lazio chiarisce quando si può e perché
L’indagine di mercato può provare l’infungibilità del bene richiesto, ma non è un passaggio obbligato. Decisiva resta una motivazione rigorosa sull’assenza di concorrenza per motivi tecnici
La consultazione preliminare di mercato prevista dall’articolo 77 del Dlgs 36/2023 può costituire lo strumento attraverso cui la stazione appaltante accerta l’infungibilità della prestazione oggetto di affidamento al fine di giustificare il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicità. Si tratta tuttavia di uno strumento non esclusivo, nel senso che la stazione appaltante può legittimamente decidere il ricorso alla procedura negoziata anche sulla base di presupposti diversi, purché la scelta...