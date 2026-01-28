Affitti brevi verso altre limitazioni: anche Roma adesso studia la stretta

Introdurre un limite di notti annuo. Attivare dei vincoli di tipo urbanistico, riducendo l’affollamento di immobili turistici in alcuni quartieri. E tirare la leva fiscale, ad esempio attraverso un appesantimento dell’Imu. Dopo le iniziative di Bologna e Firenze, anche il Comune di Roma si muove per regolamentare gli affitti brevi. I lavori sono ancora in corso e si chiuderanno entro l’anno, probabilmente con una delibera dell’assemblea capitolina. Le prime indicazioni, però, disegnano una stretta...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 2,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi