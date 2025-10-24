Affitti brevi, salvi dall’extra tassa soltanto i contratti fai da te

Oltre 66mila immobili in Toscana, più di 55mila in Lombardia e Sicilia, circa 40mila in Puglia e Sardegna. La nuova tassazione sui redditi da affitti brevi, inserita nel Ddl di Bilancio e al centro delle polemiche interne alla maggioranza, andrà a colpire soprattutto alcuni territori, come si vede dai dati di Aigab, l’associazione gestori affitti brevi, che fotografano esattamente il perimetro toccato dall’intervento proposto dall’esecutivo, cioè quello degli immobili proposti online, tramite annunci...

