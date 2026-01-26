Agenti contabili, dal 2026 la resa valuta l’organizzazione
L’obbligatorietà dell’indicazione del responsabile del procedimento è il primo segnale concreto di questo cambio di passo e non è un adempimento formale
C’è un messaggio che va oltre l’aggiornamento tecnico del sistema SIRECO appena rilasciato dalla Corte dei conti e che gli enti pubblici farebbero bene a cogliere subito: nella resa dei conti giudiziali entrano in modo esplicito gli aspetti organizzativi dell’amministrazione.
L’obbligatorietà dell’indicazione del responsabile del procedimento è il primo segnale concreto di questo cambio di passo. Non è un adempimento formale, ma una scelta che impone agli enti di dimostrare l’esistenza di un presidio...
Mutui Cdp, i Comuni valutano l’opportunità della rinegoziazione
di Luciano Benedetti (*) - Rubrica a cura di Anutel