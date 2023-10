Aggiudicazioni. Edilizia universitaria, Nib e Consorzio Ciro Menotti vincono a Milano e Cesena di Alessandro Lerbini

L’Ati De Marco-Costruzioni Barozzi riqualifica l’ex caserma Rossani a Bari con lo sconto del 30% su 20,2 milioni

L’impresa Nbi di Roma vince l’accordo quadro di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori per gli interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria del Campus Bicocca a Milano. Il bando da 42,7 milioni dell’Università degli studi prevedeva interventi su 6 edifici universitari. Ad essere aggiudicato è stato l’immobile U07 Civitas, in via Bicocca degli Arcimboldi 7, per un importo di 17.259.395 euro.

Cantiere di edilizia universitaria al via anche a Cesena dove il Consorzio Ciro Menotti è arrivato primo nel bando di Alma Mater Bologna per il servizio di progettazione esecutiva, comprensiva delle attività di gestione informativa Bim, e l’esecuzione dei lavori finalizzati alla realizzazione della nuova sede destinata alle esigenze del Dipartimento di Psicologia e degli uffici amministrativi dell’Area di Campus – stralcio 1 - area ex zuccherificio - unità di intervento 6. Al bando da 15.561.782 euro hanno partecipato 3 concorrenti. Il prezzo di aggiudicazione è stato di 14.849.107 euro.

Con lo sconto del 30% su un importo di 20.224.871 euro l’Ati De Marco-Costruzioni Barozzi si è aggiudicata l’accordo quadro quadriennale per l’esecuzione degli interventi necessari per la realizzazione della nuova Piazza d’Arti e la riqualificazione delle aree a verde e parcheggio dell’intero compendio dell’ ex caserma Rossani a Bari. Le opere sono finanziate con il Pnrr.

