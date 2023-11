Aggiudicazioni. Eteria consorzio stabile vince opere idriche a Roma per 200 milioni di Alessandro Lerbini

A Salcef i lavori di rinnovo dei binari in Umbria da 70 milioni per il periodo 2023-26









Eteria consorzio stabile vince due maxiappalti per opere idriche a Roma per un valore complessivo di 200,1 milioni. Acea Ato 2 ha assegnato all’impresa romana l’appalto integrato per la realizzazione del sottoprogetto Nuovo acquedotto Marcio – I lotto dal manufatto origine al sifone Ceraso. Al bando da 182,8 milioni hanno partecipato 3 concorrenti. L’intervento è stato assegnato a un prezzo di 126,5 milioni. L’opera è inserita nel Dm 517/2021 (ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili) «Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell’approvvigionamento idrico» Dm (ministero dell’Economia e delle finanze) del 18 novembre 2022 «Approvazione degli interventi e assegnazione delle risorse del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili».

La seconda aggiudicazione di Eteria è quella per la realizzazione del sottoprogetto adduttrice Ottavia – Trionfale appaltato per 73,6 milioni contro una base d’asta di 94,3 milioni (due le offerte pervenute).

Acea ha inoltre affidato a Monaco la realizzazione del sottoprogetto condotta Monte Castellone – Colle S. Angelo (Valmontone) per 38,7 milioni e la realizzazione del sottoprogetto raddoppio VIII Sifone – tratto Casa Valeria – uscita galleria Ripoli - Fase 1 per 40,3 milioni.

Salcef ha invece vinto la gara di accordo quadro di Rfi per l’esecuzione di lavori e forniture per la realizzazione degli interventi di rinnovo e manutenzione straordinaria all’armamento ferroviario, sulle linee di proprietà della Regione Umbria consistenti in lavori di rinnovo ai binari e agli scambi, da eseguirsi nel triennio 2023-2026. Il contratto è stato firmato a un prezzo di 70 milioni.

Le principali aggiudicazioni della settimana