Aggiudicazioni, Medil firma il contratto da 315 milioni per la Ss 89 Garganica

Il Consorzio Stabile Medil ha firmato il contratto per la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la realizzazione dei lavori del primo stralcio della Strada Statale 89 «Garganica», che collega Vico del Gargano a Peschici, in Puglia. L’intervento promosso dall’Anas vale 315 milioni di euro e rappresenta una delle infrastrutture strategiche per il potenziamento della rete viaria del Gargano.

Il progetto, informano dal consorzio, prevede la realizzazione di una viabilità di tipo “C1 Extraurbana...