Agid, c’è tempo fino al 31 marzo per pubblicare gli obiettivi di accessibilità

C’è tempo fino al 31 marzo per la pubblicazione degli obiettivi di accessibilità da parte delle Pubbliche amministrazioni. Secondo quanto stabilito dal Decreto legge 179/2012 e dalle Linee Guida sull’accessibilità degli strumenti informatici, infatti, le Pa devono rendere pubblici gli obiettivi di accessibilità per l’anno corrente e lo stato di attuazione del piano per l’utilizzo del telelavoro. Ogni anno devono comunicare ad AgID le iniziative che sono state programmate per rendere i propri siti...

