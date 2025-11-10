Ai decentrati più poteri di scelta sugli incentivi

L’ipotesi di contratto 2022/24 delle Funzioni locali rafforza e amplia le materie della contrattazione integrativa e sottolinea il vincolo di costituire rapidamente i fondi e avviare le trattative. Ai negoziati non potrà partecipare la Cgil, a meno che non firmi il testo definitivo del contratto nazionale.

I decentrati si dovranno occupare di nuovi temi: l’attribuzione degli incentivi delle funzioni tecniche; i criteri di accesso e le possibilità di estensione di lavoro agile e da remoto; i criteri...