AI e robotica, Ruttico (PoliMi): in Italia potenziale rilevante ma le imprese devono mettersi in gioco
Il responsabile operativo dell’IndexLab del Politecnico di Milano accende i riflettori sui progetti in corso: le tecnologie sono mature e possono contribuire a rinnovare le professioni dell’edilizia e renderle più attrattive
«L’integrazione dell’intelligenza artificiale nelle attività di cantiere e di fabbricazione in Italia ha un potenziale particolarmente rilevante». Parola dell’ingegner Pierpaolo Ruttico, docente di «Bio-Inspired digital fabrication» al Politecnico di Milano e responsabile operativo di IndexLab, il Laboratorio di fabbricazione digitale dell’ateneo meneghino che si occupa dello sviluppo di sistemi e processi innovativi per l’edilizia facendo leva su tecnologie quali l’intelligenza artificiale, la robotica...