Ai prof 200 euro in più al mese dal mix manovra, Irpef e rinnovi di Eugenio Bruno e Claudio Tucci

Tra vecchio e nuovo anno. Lo stipendio dei docenti è destinato a crescere grazie all’ultima tranche del Ccnl 2019-21, agli anticipi sul nuovo 2022-24 e al doppio impatto legato a cuneo e riforma fiscale









Per 1,2 milioni di lavoratori della scuola quest’anno Natale arriverà già a novembre. E proseguirà fino all’inizio del nuovo anno. Almeno dal punto di vista retributivo. Grazie al combinato disposto degli aumenti previsti dal “vecchio” rinnovo 2019-2021 che arrivano a regime, del taglio al cuneo fiscale che già esisteva e viene confermato in manovra, dell’accorpamento delle prime due aliquote Irpef atteso per gennaio e dell’anticipo sul prossimo Ccnl 2022/24 finanziato dal Dl approvato la settimana scorsa in Consiglio dei ministri, ogni docente vedrà crescere la propria busta paga di circa 200 euro. Specialmente se la sua retribuzione annua non supera i 35mila euro. Ma procediamo con ordine.

Il vecchio Ccnl 2019-2021

I primi aumenti di stipendio inizieranno a vedersi probabilmente già tra novembre e dicembre, con l’arrivo della seconda trance del Ccnl 2019-2021 sottoscritto definitivamente a metà luglio. Dopo i 101 euro di incremento medi ottenuti lo scorso anno dagli oltre 900mila insegnanti, precari inclusi, quando è stata sottoscritta la prima sequenza economica del contratto, si aggiunge ora la parte residua (poco più di 20 euro) per arrivare all’aumento complessivo di 124 euro portato al traguardo dal ministro dell’Istruzione e del merito, il leghista Giuseppe Valditara. Lo stanziamento complessivo per questo risultato - che è passato attraverso gli interventi di tre diversi esecutivi - è stato di circa tre miliardi.

L’anticipo previsto in manovra

Sempre entro fine anno è atteso l’anticipo del nuovo Ccnl con i due miliardi stanziati con la manovra 2024. Alla scuola andrà il 40% di queste risorse, pari circa a 800 milioni, secondo le prime stime ufficiose; uno stanziamento piuttosto robusto che porta in dote al personale della scuola, in primis i docenti circa 8/900 euro in media, che suddivisi per 12 mensilità fanno circa 70 euro al mese (per i prof con elevata anzianità si arriva fino a 1.200 euro, un centinaio al mese). In questo caso si tratta di un anticipo rispetto ai nuovi Ccnl dell’intero pubblico impiego che potranno contare complessivamente su 5 miliardi, come annunciato dalla premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa post-Cdm di lunedì scorso. Per il maxi comparto Istruzione e ricerca parliamo di una fiche intorno ai due miliardi, con la quale, probabilmente impostare, questo almeno è l’auspicio dei tecnici del governo, un altro rinnovo “a tre cifre”, come ottenuto con il precedente Ccnl, in chiave anti inflazione e recupero (almeno in parte) del potere d’acquisto del personale scolastico lasciato per strada negli ultimi anni.

La doppia leva fiscale

A queste risorse, proprie della scuola, se ne aggiungono, indirettamente, altre, per effetto del doppio intervento fiscale sempre contenuto nella manovra 2024 e che partirà da gennaio. Parliamo in prima battuta della conferma, anche per il prossimo anno, del taglio al cuneo fiscale-contributivo per i redditi medio-bassi, finanziato con circa 10 miliardi. La misura oggi in vigore fino a dicembre interessa una platea di oltre 14 milioni di lavoratori dipendenti, tra cui il personale scolastico, con un vantaggio medio in busta paga di circa 100 euro al mese, secondo i calcoli dell’Inps. L’attuale versione del taglio al cuneo, confermata il prossimo anno, prevede una riduzione di sette punti per i redditi fino a 25mila euro, di sei punti per i redditi fino a 35mila euro, quindi interessa una larga fetta del personale tecnico-amministrativo e di quello docente.

A questo beneficio si somma la riforma delle aliquote Irpef con l’accorpamento delle prime due fasce reddituali che passano al 23% per tutti i redditi fino a 28mila euro l’anno, e anche qui ci rientra una fetta del personale scolastico. La misura è finanziata con la manovra 2024 per il prossimo anno con 4,3 miliardi.

La contemporanea applicazione della riduzione del cuneo fiscale-contributivo e della nuova aliquota Irpef avrà l’effetto, secondo le prime simulazioni tecniche del Mef, di rafforzare le buste paga dei lavoratori dipendenti fino 1.298 euro annui, circa 110 euro al mese (la stima prende in considerazione i lavoratori con un reddito di 27.500 euro lordi annui). Un effetto che come sappiamo si annulla oltre i 50mila euro a causa del taglio alla detrazione per circa 260 euro, ma stiamo parlando di un livello retributivo che difficilmente si raggiunge nel mondo della scuola. Così come è da capire ancora l’impatto del nuovo incentivo (sgravio contributivo) per le lavoratrici per un anno se hanno due figli fino all’età di 10 anni del più piccolo e permanente in caso di tre figli fino ai 18 anni dell’ultimogenito.

La soddisfazione di Valditara

Già dopo il Consiglio dei ministri di lunedì il titolare di viale Trastevere ha manifestato la sua soddisfazione per i 5 miliardi destinati alla Pa e, in particolare, per l’occhio di riguardo dedicato all’istruzione. Un tema su cui è tornato nei giorni seguenti: «Stiamo lavorando per far avere ai lavoratori della scuola, tra fine novembre e gli inizi di dicembre, un anticipo di risorse legate al rinnovo del contratto 2022/2024. Lo stesso impegno - ha aggiunto - lo dedicheremo alla assegnazione delle importanti risorse destinate al rinnovo contrattuale dalla legge di bilancio».

Il tema salariale è stato sottolineato di recente anche dall’Ocse con il suo rapporto annuale Education at a glance 2023, che ha evidenziato come lo stipendio tabellare annuo di un insegnante delle superiori, in possesso della qualifica più diffusa e con 15 anni di esperienza, sia mediamente di 53.456 dollari contro i 44.235 dell’Italia, poco più di 32mila euro. Senza contare che tra il 2015 e il 2022 le paghe dei nostri prof sono calate del 4% mentre altrove sono salite dello stesso valore. Numeri che si commentano da soli e che riassumono il perché degli interventi messi in campo.