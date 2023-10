Al Comune è vietato istituire aree di sosta gratuite riservate a strutture alberghiere di Claudio Carbone

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l’Umbria con la sentenza n. 61/2023, ha esaminato l’attività istruttoria condotta dal comandante della polizia locale, dal responsabile del servizio patrimonio e dall’istruttore direttivo dell’ufficio concessioni di un Comune riguardo l’esistenza di alcuni stalli riservati su area pubblica a servizio esclusivo di tre alberghi, senza l’osservanza del rilascio del titolo concessorio e senza la corresponsione del canone per un periodo di oltre 30 anni.

La denuncia è avvenuta a seguito dell’avvicendamento del responsabile della Pm che ha così esposto la vicenda alla procura erariale rimarcando l’occupazione sine titulo contrassegnata da cartellonistica stradale e segnaletica orizzontale gialla che indicasse il divieto di sosta eccetto per i clienti degli alberghi esentati anche dal pagamento del canone. La procura, di conseguenza, ha accertato il danno per il Comune corrispondente al canone non corrisposto e più precisamente lo ha quantificato distinguendo le occupazioni sine titulo, di natura extracontrattuale (con prescrizione quinquennale), dalle occupazioni disposte con ordinanza, di natura contrattuale (con prescrizione decennale); ha tenuto poi conto dei canoni non riscossi, ma prescritti, e ha conteggiato le mancate entrate per le occupazioni concesse e per quelle di fatto.

In diritto la Corte dei conti ha rilevato che:

• per il regolamento comunale le occupazioni effettuate senza titolo o difformi da esso, decadute e/o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni amministrative pecuniarie. Tali sanzioni si aggiungono alle indennità;

• sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, le occupazioni permanenti e temporanee effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile;

• in materia di spazi di sosta, il codice della strada limita la facoltà di riservare stalli di sosta a casi determinati e tassativi di veicoli o utenti, tra cui non figura la possibilità di istituire aree di sosta riservate ai veicoli privati dei clienti delle strutture alberghiere. A riguardo, il Ministero delle Infrastrutturee dei Trasporti, con nota prot. n. 651 del 1° febbraio 2019, ha espressamente stabilito che, in linea di principio, è possibile concedere posti riservati anche a determinate categorie di veicoli e di utenti che non rientrino nelle fattispecie indicate nel codice della strada, ma solo in presenza delle seguenti condizioni: il carattere preminente che configuri il soddisfacimento di un pubblico interesse, che deve trovare corrispondenza in una situazione obiettiva; la correlazione logica tra il fine da perseguire e il provvedimento adottato, concludendo nel senso che l’amministrazione pubblica non può riservare stalli di sosta a una struttura ricettiva, in quanto questi risulterebbero non funzionali al pubblico interesse collettivo, necessario ed attuale.

Nulla è addebitabile all’istruttore dell’ufficio concessioni in quanto, per disposizione regolamentare, non aveva compiti di vigilanza e di riscossione.