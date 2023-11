Al titolo 2 le risorse speciali per welfare e nidi di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Link utili Corte costituzionale, sentenza n. 71/2023 Corte Costituzionale

Il nuovo Fondo Equità modifica la contabilizzazione dei fondi per i servizi sociali









Dal 2025 le risorse per sociale, asilo nido e trasporto alunni disabili usciranno dal Fondo di solidarietà comunale (titolo 1 entrate) e saranno erogate dal Fondo speciale equità livello dei servizi (titolo 2 trasferimenti). Il Ddl di bilancio 2024 ne modifica la disciplina in seguito alla sentenza 71/2023 della Corte costituzionale.

La Corte aveva evidenziato come, nell’Fsc e in aggiunta alla tradizionale perequazione ordinaria – strutturata secondo i canoni del terzo comma dell’articolo 119 Costituzione e quindi senza vincolo di destinazione – fosse stata introdotta dal 2021 una componente perequativa speciale, non più diretta a colmare le differenze di capacità fiscale ma vincolata a raggiungere determinati livelli di servizio. Questa nuova determinazione del Fondo «presentava, quindi, caratteri tipicamente riconducibili al quinto comma dell’articolo 119, il quale prevede la possibilità, per lo Stato, di effettuare interventi speciali, diretti soltanto a determinati enti territoriali, assegnando risorse aggiuntive con un vincolo di destinazione, quando lo richiedano la coesione e la solidarietà sociale, la rimozione di squilibri economici e sociali o l’effettivo esercizio dei diritti della persona».

La nuova norma prevede per gli enti inadempienti l’attivazione dell’intervento sostitutivo.

La Sose trasmetterà una comunicazione al ministero dell’Interno in un meccanismo che può portare al commissariamento dell’ente o al recupero delle somme. In caso di mancato invio della certificazione sull’utilizzo dei fondi, il ministero dell’Interno nominerà un commissario, individuato nel sindaco, che dovrà inviare la certificazione negli ulteriori 30 giorni. Nei Comuni in cui non sarà raggiunto l’obiettivo di servizio, il commissario dovrà attivarsi affinché l’obiettivo o il Lep venga garantito. Se l’inaempimento perdura, il Viminale nominerà un commissario prefettizio. Le somme, destinate alle finalità originarie, resteranno quindi nella disponibilità di ciascun Comune.

Solo se il Comune certifica l’assenza di utenti potenziali le somme saranno recuperate, in favore del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo speciale.

La Consulta aveva evidenziato come fosse contraddittorio che, a fronte di un vincolo di destinazione funzionale a garantire precisi Lep, la “sanzione” a carico dei Comuni inadempienti fosse la restituzione delle somme non impegnate. Questa soluzione infatti non condurrebbe al potenziamento dei servizi sociali, lasciando del tutto sguarnite le persone che avrebbero dovuto, grazie alle risorse vincolate, beneficiare delle prestazioni.