Al via bando «Cultura Missione Comune 2023» promosso dall'Ics in collaborazione con Anci di Daniela Casciola

La misura punta a interventi di tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale anche connessi al Pnrr









Parte la terza edizione del bando «Cultura Missione Comune 2023» promosso dall'Istituto per il Credito Sportivo (Ics), in collaborazione con l'Anci. La misura con cui Ics mette a disposizione un plafond di 50 milioni di euro per mutui di durata fino a 25 anni, da stipulare entro il 31 dicembre 2023, è destinata a sostenere interventi di tutela, protezione, conservazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale anche connessi al Pnrr.

I Comuni, le Città Metropolitane, le Province e le...