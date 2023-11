Al via «Cantiere lavoro Italia», il piano di assunzioni di Webuild di Nino Amadore

Previsto l’impiego di 10mila nuove persone nei prossimi tre anni









Un piano di formazione nel settore delle grandi infrastrutture per creare una nuova generazione di costruttori e colmare la carenza di risorse specializzate in un mercato in grandissima evoluzione. Si chiama “Cantiere Lavoro Italia” ed è il programma lanciato nel Sud Italia da Webuild a Belpasso, in provincia di Catania, dove è in fase di attivazione il primo centro avanzato di addestramento in Sicilia, organizzato e gestito da Webuild per la formazione di personale specializzato in tema di scavo...