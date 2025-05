Al via il primo fondo di Sinloc Investimenti con una dotazione di 50 milioni

Sinloc Investimenti, la SGR del Gruppo Sinloc, avvia il suo primo fondo, che è già operativo, avendo già conseguito sottoscrizioni per oltre 50 milioni. Il Fondo Infrastructure & Transition Energy (ITEF) in soli due mesi e mezzo ha raccolto questa cifra, essendo stato istituito l’11 febbraio scorso, e opera quindi nei settori delle infrastrutture locali e della transizione energetica, con un orizzonte temporale di 12 anni ed un obiettivo di investimento in circa 10-15 progetti, per il completamento...

