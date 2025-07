Allattamento e permesso per motivi personali in giornata: l’uno non esclude l’altro

Nel caso in cui la dipendente con diritto alla fruizione dei riposi giornalieri di cui all’articolo 39 del Dlgs 151/2001 (in misura pari a 2 ore al giorno) si assenti per l’intera giornata dal debito orario teorico di 6 ore, le ore di permesso per motivi personali dovranno essere conteggiate per un arco temporale utile al completamento della prestazione giornaliera dovuta: nel caso in esame, 4 ore.

L’indicazione è contenuta in un parere Aran reso a un ente che si è interrogato sul corretto computo...