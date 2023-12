Alluvione, cabina di regia e norme ad hoc sul nuovo filone Pnrr da 1,2 miliardi

Sarà convocata la prossima settimana una cabina di regia con le Regioni e gli enti locali appositamente dedicata al nuovo investimento da 1,2 miliardi che il Pnrr modificato destina ai territori dell’Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpiti dall’alluvione di maggio. E le norme per accompagnare gli interventi saranno inserite nel decreto Pnrr in arrivo a gennaio. La doppia decisione è stata assunta ieri in una riunione operativa a Palazzo Chigi tra il sottosegretario alla presidenza del...

