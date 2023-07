Alta velocità a Vicenza, resta il problema della città divisa in due di B. Ga.

Mano a mano che il cantiere si sposta verso il capoluogo, i suoi impatti sul territorio e sulla rete infrastrutturale rischiano di essere sempre più pesanti









Una provincia – la prima in Italia per export pro capite – divisa in due, fra sottopassi e ponti che chiudono, percorsi che si allungano e lunghe attese. Nelle scorse settimane nel Vicentino ha riaperto il cavalcaferrovia di via Battaglia, che collega l’attuale casello autostradale con il centro di Montecchio Maggiore, la strada regionale 11 nelle direzioni di Verona e Vicenza, le strade provinciali verso Valdagno a Nord e Lonigo a Sud, riducendo le attese e gli incolonnamenti che hanno gravato per...