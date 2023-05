Altro caos Imu per 12mila scuole: Mef ancora contro la Cassazione di Pasquale Mirto

Le nuove istruzioni tengono il riferimento al parametro del costo medio per studente









Le istruzioni al nuovo modello Imu per gli enti non commerciali emanate con Dm Mef del 4 maggio (Nt+ Enti locali & edilizia del 9 maggio), da utilizzare già per la dichiarazione da presentare entro il 30 giugno per gli anni 2022 e 2021, riprendono essenzialmente, salvo i dovuti aggiornamenti al nuovo quadro normativo, le vecchie istruzioni alla dichiarazione Imu-Tasi Enc, e quindi ripropongono gli stessi problemi derivanti dallo scollamento tra l’interpretazione ministeriale e quella fornita, costantemente...