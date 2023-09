Ambulanti, stop dell’Antitrust - Sui balneari il caos dei dati di Carmine Fotina

Sul commercio il garante boccia i rinnovi che salvano gli attuali concessionari. La mappa del governo sulle spiagge (solo 19% occupato) va armonizzata con i dati e le singole discipline delle Regioni









L’Antitrust boccia le norme sul commercio ambulante. E intanto, sul dossier delle concessioni balneari, i numeri del governo rischiano di non convincere la Commissione Ue. La concorrenza si conferma una spina per il governo Meloni, proprio in due settori che da sempre rappresentano un serbatoio importante per la constituency della maggioranza di centro-destra.

L’ultimo rilievo porta la firma dell’Antitrust che, nell’audizione svolta in commissione Industria al Senato sul disegno di legge annuale per...