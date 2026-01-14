Amianto, ampliato l’ambito di applicazione delle norme a protezione dei lavoratori
Dal 26 gennaio protezione in tutte le situazioni a rischio per gli addetti. Il datore di lavoro dovrà valutare natura e grado di esposizione alla sostanza
Dal 26 gennaio entreranno in vigore nuovi obblighi per i datori di lavoro che svolgono attività che comportano un rischio di esposizione all’amianto, notoriamente cancerogeno. Infatti il decreto legislativo 213/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio 2026, ha dato attuazione alla direttiva Ue 2023/2668, modificando i relativi articoli del Testo unico sicurezza 81/2008 contenuti nel Titolo IX, capo III. Un primo ambito di intervento riguarda l’estensione del campo di applicazione delle...