Ammessa la verifica sul mancato godimento delle ferie dei dipendenti da parte del consigliere comunale
Il consigliere comunale esercita legittimamente il suo diritto di accesso e di informazione, sancito dall’articolo 43 del Tuel, anche nell’ipotesi in cui chieda di visionare (ed eventualmente estrarne copia) atti interni non aventi natura provvedimentale afferenti alla fruizione delle ferie dei dipendenti comunali.
La richiesta deve derivare da una effettiva esigenza del consigliere affinché tutte le informazioni e le notizie acquisite siano utili all’espletamento del proprio mandato. In tal senso...