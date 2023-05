Amministrative 2023, le indicazioni del Viminale per le elezioni nei Comuni con una sola lista di Amedeo Di Filippo

Link utili Ministero dell'Interno, circolare del 27 aprile 2023 Circolare

Gli enti dovranno inserire quale corpo elettorale al 15° giorno in Siel quello generale detratto del numero degli elettori Aire









La Direzione centrale per i servizi elettorali del Dipartimento per gli affari interni e territoriali presso il ministero dell'Interno fornisce ai prefetti indicazioni circa le elezioni nei Comuni delle Regioni a statuto ordinario con popolazione sino a 15.000 abitanti in cui è stata ammessa una sola lista.

Le norme

L'articolo 6, comma 2, del Dl 41/2022, modificato dall'articolo 2, comma 7-ter, del Dl Milleproroghe 198/2022, dispone per gli anni 2022 e 2023 che per l'elezione del sindaco e del consiglio...