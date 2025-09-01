Anac: obbligatorio pubblicare i dati sugli incentivi 2% percepiti dai dipendenti
In un parere l’Autorità chiarisce che è necessario riportare riportare in un elenco della sezione «Amministrazione trasparente» tutti gli incarichi conferiti o autorizzati con nominativo, oggetto, durata e compenso
Con il recente parere (contenuto nella deliberazione del 23 luglio 2025 - fasc. 2764/2025) l’Anac fornisce importanti chiarimenti in merito alla sussistenza (o meno) dell’obbligo di pubblicare i dati relativi agli incentivi per funzioni tecniche ricevuti dai dipendenti della stazione appaltante/ente concedente.
Il quesitoL’Autorità si pronuncia su una richiesta di chiarimenti «in merito agli...