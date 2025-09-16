Anac: nei primi sei mesi «vigilanza collaborativa» su 27 gare per oltre 2,8 miliardi
Tempi rapidi per l’emissione dei pareri (media di 5,85 giorni lavorativi): sollevati rilievi in due casi su tre
L’Autorità Anticorruzione conferma il ruolo strategico della «vigilanza collaborativa» come presidio preventivo sugli appalti pubblici di maggior rilievo. Nel primo semestre del 2025, sono state 27 le procedure sottoposte al controllo preventivo di legittimità degli atti, per un valore complessivo di oltre 2,8 miliardi di euro. L’attività si è tradotta nell’emissione di 58 pareri, con un tempo medio di risposta di 5,85 giorni lavorativi, dalla richiesta della stazione appaltante alla firma del presidente...