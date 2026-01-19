Anac richiama le Pa alle scadenze sul Piao: termine al 31 gennaio, slitta al 30 marzo per gli enti locali

L’Anac richiama le pubbliche amministrazioni al rispetto delle scadenze per l’adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (Piao), lo strumento che dal 2022 ha accorpato in un unico documento la programmazione strategica, organizzativa e anticorruzione delle amministrazioni pubbliche. Con il Comunicato del Presidente del 14 gennaio, l’Autorità ha fatto il punto sui termini di adozione del Piao 2026-2028 e dei piani triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza.

Il termine...