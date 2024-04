Anac risponde ad Asmel: gare digitali funzionano, da gennaio 1,1 milioni di affidamenti

Nonostante gli allarmi e le proteste di stazioni appaltanti e imprese per l’Autorità Anticorruzione «la digitalizzazione degli appalti funziona». Il sistema introdotto dal nuovo codice degli appalti diventato obbligatorio dal 1° gennaio, per l’Anac «ha superato le prime settimane di rodaggio, e ora è quasi regime, a vantaggio di tutti, in particolare dei Comuni e dei piccoli Comuni». L’Autorità cita una serie di dati per sostanziare la presa di posizione. «In tre mesi di attività - si legge in una...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi