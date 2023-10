Anas ammoderna la Ss 16 Adriatica ad Argenta per 197,6 milioni di Alessandro Lerbini

A Catanzaro in gara il riappalto a seguito di rescissione contrattuale dei lavori sulla Ss 182 Trasversale delle Serre per 28 milioni









Con due appalti in Emilia Romagna e Calabria l’Anas appalta opere per 225,6 milioni. Sulla Strada statale 16 Adriatica, nelle province di Ravenna e Ferrara, al via i lavori di ammodernamento nel tratto compreso tra l’innesto con la Ss 495 e Ponte Bastia, dal km 101+330 al km 120+238, 1° stralcio, dallo svincolo di Argenta al km 120+238.

Gli interventi, che ricadono nei territori dei comuni di Argenta, Alfonsine e Conselice, hanno un valore di 197.682.342 euro. Il costo della manodopera, non soggetto a ribasso, ammonta a 35 milioni. Per completare il cantiere l’impresa aggiudicataria avrà a disposizione 1.555 giorni. Offerte entro l’11 novembre.



La seconda gara dell’Anas, in provincia Catanzaro, riguarda il riappalto a seguito di rescissione contrattuale dei lavori sulla Ss 182 Trasversale delle Serre – tronco 5 – lotto 3 bis bretella per Petrizzi. Si parte dalla base d’asta di 28.059.947 euro, così composta: 21.657.602 euro per lavori da eseguire, 1.427.515 euro per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e 4.974.829 euro per i costi relativi alla manodopera non soggetti a sconto. Il cantiere avrà una durata di 994 giorni. L’avviso rimane aperto fino al 1° dicembre.